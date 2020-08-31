Берегись: продукты, которые резко сужают сосуды

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Сокращение кровеносных сосудов является физиологической функцией, несущей регуляторную функцию; резкое сокращение ведёт к негативным последствиям.

Выявлен список продуктов, которые способствуют резкому сужению кровеносных сосудов, что провоцирует головную боль и скачки давления. Об этом сообщает Sabah.

Популярная в кулинарии и лечении простудных заболевания трава солодка из Средиземноморья задерживает в организме натрий, что сужает просвет сосудов. Если принимать солодку ежедневно на протяжении нескольких недель, головные боли вам обеспечены.

Натрий – главный враг здоровых сосудов. Накапливаясь в организме, он вызывает задержку воды и увеличение объёма крови, что повреждает стенки сосудов. Стоит снизить потребление соли.

Кофеин может снимать боли при мигренях, сужая сосуды. Тем не менее, он является запретным продуктом для гипертоников. Будьте осторожны с выпечкой, содержащиеся в них жиры закупоривают артерии, повышают содержание холестерина.

Напомним, 31 августа врачи пояснили, как отличить деменцию от забывчивости.