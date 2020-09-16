Более 6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба
Фото pixabay.com
Еще 6 215 человек в России заразились коронавирусм; за сутки умерли 160 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.
Москва — 980
Санкт-Петербург — 211
Ростовская область — 181
Московская область — 172
Нижегородская область — 157
Воронежская область — 149
Ставропольский край — 145
Ульяновская область — 125
Кемеровская область — 124
Свердловская область — 121
Ханты-Мансийский АО — 118
Самарская область — 112
Саратовская область — 105
Красноярский край — 102
Оренбургская область — 100
Волгоградская область — 98
Краснодарский край — 96
Пензенская область — 93
Удмуртская Республика — 85
Республика Дагестан — 83
Архангельская область — 81
Республика Коми — 79
Республика Крым — 79
Алтайский край — 78
Челябинская область — 77
Иркутская область — 75
Мурманская область — 72
Пермский край — 72
Омская область — 69
Ямало-Ненецкий АО — 68
Приморский край — 68
Кировская область — 67
Карачаево-Черкесская Республика — 66
Республика Бурятия — 66
Республика Саха (Якутия) — 66
Республика Калмыкия — 62
Тюменская область — 61
Новосибирская область — 61
Томская область — 61
Забайкальский край — 61
Хабаровский край — 61
Ленинградская область — 56
Белгородская область — 54
Орловская область — 52
Брянская область — 48
Ярославская область — 48
Республика Ингушетия — 48
Вологодская область — 45
Астраханская область — 45
Ивановская область — 44
Сахалинская область — 44
Кабардино-Балкарская Республика — 43
Магаданская область — 43
Республика Тыва — 40
Тамбовская область — 38
Рязанская область — 36
Республика Башкортостан — 35
Владимирская область — 34
Тверская область — 34
Калининградская область — 34
Республика Хакасия — 34
Липецкая область — 33
Республика Северная Осетия — 33
Республика Мордовия — 33
Новгородская область — 32
Республика Алтай — 32
Костромская область — 31
Тульская область — 31
Курская область — 29
Амурская область — 29
Чувашская Республика — 28
Курганская область — 28
Севастополь — 27
Камчатский край — 25
Калужская область — 24
Псковская область — 24
Республика Адыгея — 23
Республика Татарстан — 23
Республика Марий Эл — 22
Республика Карелия — 15
Еврейская АО — 15
Смоленская область — 12
Чеченская Республика — 4
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.
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