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Более 6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:36

Фото pixabay.com

Еще 6 215 человек в России заразились коронавирусм; за сутки умерли 160 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.

🔸 Москва — 980
🔸 Санкт-Петербург — 211
🔸 Ростовская область — 181
🔸 Московская область — 172
🔸 Нижегородская область — 157
🔸 Воронежская область — 149
🔸 Ставропольский край — 145
🔸 Ульяновская область — 125
🔸 Кемеровская область — 124
🔸 Свердловская область — 121
🔸 Ханты-Мансийский АО — 118
🔸 Самарская область — 112
🔸 Саратовская область — 105
🔸 Красноярский край — 102
🔸 Оренбургская область — 100
🔸 Волгоградская область — 98
🔸 Краснодарский край — 96
🔸 Пензенская область — 93
🔸 Удмуртская Республика — 85
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Архангельская область — 81
🔸 Республика Коми — 79
🔸 Республика Крым — 79
🔸 Алтайский край — 78
🔸 Челябинская область — 77
🔸 Иркутская область — 75
🔸 Мурманская область — 72
🔸 Пермский край — 72
🔸 Омская область — 69
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 68
🔸 Приморский край — 68
🔸 Кировская область — 67
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 66
🔸 Республика Бурятия — 66
🔸 Республика Саха (Якутия) — 66
🔸 Республика Калмыкия — 62
🔸 Тюменская область — 61
🔸 Новосибирская область — 61
🔸 Томская область — 61
🔸 Забайкальский край — 61
🔸 Хабаровский край — 61
🔸 Ленинградская область — 56
🔸 Белгородская область — 54
🔸 Орловская область — 52
🔸 Брянская область — 48
🔸 Ярославская область — 48
🔸 Республика Ингушетия — 48
🔸 Вологодская область — 45
🔸 Астраханская область — 45
🔸 Ивановская область — 44
🔸 Сахалинская область — 44
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43
🔸 Магаданская область — 43
🔸 Республика Тыва — 40
🔸 Тамбовская область — 38
🔸 Рязанская область — 36
🔸 Республика Башкортостан — 35
🔸 Владимирская область — 34
🔸 Тверская область — 34
🔸 Калининградская область — 34
🔸 Республика Хакасия — 34
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Республика Северная Осетия — 33
🔸 Республика Мордовия — 33
🔸 Новгородская область — 32
🔸 Республика Алтай — 32
🔸 Костромская область — 31
🔸 Тульская область — 31
🔸 Курская область — 29
🔸 Амурская область — 29
🔸 Чувашская Республика — 28
🔸 Курганская область — 28
🔸 Севастополь — 27
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Калужская область — 24
🔸 Псковская область — 24
🔸 Республика Адыгея — 23
🔸 Республика Татарстан — 23
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Республика Карелия — 15
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Смоленская область — 12
🔸 Чеченская Республика — 4

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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