Более 6 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

Фото pixabay.com

Еще 6 215 человек в России заразились коронавирусм; за сутки умерли 160 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.



Москва — 980

Санкт-Петербург — 211

Ростовская область — 181

Московская область — 172

Нижегородская область — 157

Воронежская область — 149

Ставропольский край — 145

Ульяновская область — 125

Кемеровская область — 124

Свердловская область — 121

Ханты-Мансийский АО — 118

Самарская область — 112

Саратовская область — 105

Красноярский край — 102

Оренбургская область — 100

Волгоградская область — 98

Краснодарский край — 96

Пензенская область — 93

Удмуртская Республика — 85

Республика Дагестан — 83

Архангельская область — 81

Республика Коми — 79

Республика Крым — 79

Алтайский край — 78

Челябинская область — 77

Иркутская область — 75

Мурманская область — 72

Пермский край — 72

Омская область — 69

Ямало-Ненецкий АО — 68

Приморский край — 68

Кировская область — 67

Карачаево-Черкесская Республика — 66

Республика Бурятия — 66

Республика Саха (Якутия) — 66

Республика Калмыкия — 62

Тюменская область — 61

Новосибирская область — 61

Томская область — 61

Забайкальский край — 61

Хабаровский край — 61

Ленинградская область — 56

Белгородская область — 54

Орловская область — 52

Брянская область — 48

Ярославская область — 48

Республика Ингушетия — 48

Вологодская область — 45

Астраханская область — 45

Ивановская область — 44

Сахалинская область — 44

Кабардино-Балкарская Республика — 43

Магаданская область — 43

Республика Тыва — 40

Тамбовская область — 38

Рязанская область — 36

Республика Башкортостан — 35

Владимирская область — 34

Тверская область — 34

Калининградская область — 34

Республика Хакасия — 34

Липецкая область — 33

Республика Северная Осетия — 33

Республика Мордовия — 33

Новгородская область — 32

Республика Алтай — 32

Костромская область — 31

Тульская область — 31

Курская область — 29

Амурская область — 29

Чувашская Республика — 28

Курганская область — 28

Севастополь — 27

Камчатский край — 25

Калужская область — 24

Псковская область — 24

Республика Адыгея — 23

Республика Татарстан — 23

Республика Марий Эл — 22

Республика Карелия — 15

Еврейская АО — 15

Смоленская область — 12

Чеченская Республика — 4



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.