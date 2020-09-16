Более тысячи студентов в Бурятии отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса

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В Бурятии более тысячи студентов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса; порядка 18 тысяч человек в средних общеобразовательных заведениях региона также отправили на удалёнку.

Студентов нескольких колледжей и техникумов в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«На сегодняшний день 1 125 студентов переведены на дистанционный формат обучения в связи с угрозой распространения коронавируса», — сказали в оперштабе.

Полностью закрыли на карантин Закаменский агропромышленный техникум, в котором обучаются более 430 студентов, также перевели на дистанционный режим обучения более 400 учащихся Байкальского многопрофильного колледжа, 191 студент Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова.

«В дистанционном режиме учатся 26 студентов одной группы Байкальского колледжа недропользования и 36 студентов двух групп Бурятского лесопромышленного колледжа», — добавили в оперштабе.

Ранее случаи заражения коронавирусом зарегистрировали и в школах Бурятии. На дистанционное обучение перевели 30 % учеников в 33 средних общеобразовательных учреждениях, это более 18 тыяч человек.

По состоянию на утро 22 сентября в республике зафиксированы 6 473 случая заражения коронавирусом, из них 3 812 — в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 5 268 человек, умерли 68.

Напомним, в Сибирском федеральном университете зафиксирована вспышка коронавируса.