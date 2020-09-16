Болельщики «Динамо» высмеяли поражение команды в Лиге Европы грузинскому клубу

Фото Sportsdaily.ru

Фанаты «Динамо» высмеяли поражение команды в Лиге Европы грузинскому клубу; болельщики развесили на трибунах ряд обидных баннеров.

Болельщики московского «Динамо» во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» высмеяли выступление команды в Лиге Европы.

Как сообщает Sport24, пришедшие на игру вывесили несколько обидных баннеров, посвящённых поражению бело-голубых в матче квалификации европейского турнира против тбилисского «Локомотива». На одном из них была нанесена надпись «Спасибо за евросезон».

Кроме того, на трибуне появились две растяжки с надписями «ожидание» и «реальность». На обеих нарисован паспорт, только слева к нему прилагается билет в Европу, а справа — билет на поезд с Ленинградского вокзала до Химок.

Матч столичной команды против «Ахмата» прошёл 21 сентября в Москве. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, московское «Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» со счётом 1:2 и вылетело из Лиги Европы.