«Будет ли третья волна?»: учёные озвучили прогноз о новом землетрясении в Иркутске

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Учёные оценили вероятность повторения землетрясения в Иркутской области; эксперты полагают, что жителям не стоит опасаться новых толчков – они если и будут, то очень слабые.

Жителям не строит опасаться третьей волны землетрясений в Иркутской области. В случае повторения колебаний они будут слабыми. Об этом Сиб.фм сообщила директор Байкальского филиала ФИУ ЕГС РАН Елена Кобелева.

«Отголоски есть, но очень слабые. Для человека почти неощутимые. Поэтому поводов для тревоги нет», — сказала она.

Тем временем в соцсетях жители Иркутской области обсуждают последствия нынешней ночи — сильное землетрясение вызвало у людей панику. Многие опасаются повторения дрожи земли.

Как ранее писал Сиб.фм, жертв и разрушений в результате природного явления нет. Тем не менее специалисты проводят обследование жилых домов и объектов инфраструктуры на предмет скрытых повреждений.

Напомним, в Иркутской области из-за ночного землетрясения приостановили движение пассажирских поездов.