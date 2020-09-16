Часть родителей не смогут получить детские пособия из-за новых правил в октябре
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Пособия от соцзащиты с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платёжной системы; большинству получателей необходимо перейти на карту «МИР».
Новые правила начисления детских пособий будут действовать в октябре. По ним несколько выплат можно будет получить только на карту «МИР».
Изменения касаются следующих пособий:
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;
- пособие по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребёнком;
- пособие по безработице;
- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;
- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.
Получать пособия через банк смогут только владельцы карты «МИР». Получателям необходимо оформить новые банковские карты и сообщить данные работодателю, в отделение ПФР и соцзащиту.
Тем, кого вариант с картой «МИР» не устраивает, предлагают другие варианты: получать деньги можно наличными или почтовым переводом.
Напомним, c 1 октября перестанут принимать заявления на ряд детских выплат.
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