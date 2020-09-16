Часть родителей не смогут получить детские пособия из-за новых правил в октябре

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Пособия от соцзащиты с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платёжной системы; большинству получателей необходимо перейти на карту «МИР».

Новые правила начисления детских пособий будут действовать в октябре. По ним несколько выплат можно будет получить только на карту «МИР».

Изменения касаются следующих пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Получать пособия через банк смогут только владельцы карты «МИР». Получателям необходимо оформить новые банковские карты и сообщить данные работодателю, в отделение ПФР и соцзащиту.

Тем, кого вариант с картой «МИР» не устраивает, предлагают другие варианты: получать деньги можно наличными или почтовым переводом.

Напомним, c 1 октября перестанут принимать заявления на ряд детских выплат.