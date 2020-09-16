Число коек с коронавирусными пациентами на Алтае превысило все допустимые нормы

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Число коек для пациентов с коронавирусом в больницах Республики Алтай превысило допустимое количество; коечный фонд увеличили из-за роста числа инфицированных.

Коечный фонд для пациентов с выявленным коронавирусом в учреждениях здравоохранения Республики Алтай увеличили на 38 мест, до 334. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, причиной тому рост числа инфицированных.

"В связи с ростом количества заболевших и обеспечения готовности медучреждений для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией в медучреждениях дополнительно развернуто 38 коек. Всего на сегодняшний день организовано 334 места в стационарных условиях", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, количество мест, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — 40, организовано 82 койки с кислородом.

По данным на 21 сентября, на лечении в медучреждениях региона находятся 266 пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении дома — 413 человек. По информации Минздрава региона, 58% пациентов имеют подтвержденный диагноз — пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Как сообщал ранее оперштаб региона, за сутки на Алтае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе их подтверждено 3 047.

Напомним, сразу четыре региона Сибири вошли в список с наиболее динамичным ростом заболеваемости коронавирусом.