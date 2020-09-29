Что осталось пережить: магнитные бури в сентябре 2020 и неблагоприятные дни

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Магнитные бури в сентябре 2020 и неблагоприятные дни; стоит отказаться от жирной пищи после 26 сентября, а во время занятий спортом 29 и 30 сентября – от сильных кардионагрузок.

Специалисты составили подробное расписание магнитных бурь и неблагоприятных дней на сентябрь 2020 года, а также дали рекомендации, как распланировать свой день, если вы метеозависимы.

Во время занятий спортом 29 и 30 сентября от сильных кардионагрузок следует отказаться. Геомагнитные колебания приведут к магнитной буре высокой интенсивности. Самыми восприимчивыми к её активности окажутся гипертоники, аллергики и люди с психологическими расстройствами.

Помимо хронических состояний высокая вероятность обострения бессонницы и повышенной эмоциональной возбудимости до конца текущего месяца. Облегчить последствия магнитной бури 26 сентября могут отказ от жирной пищи, сахара и алкоголя, профилактическая физическая активность (утренняя гимнастика, йога и пр.), а также контрастный душ. От напитков с высоким содержанием кофеина также следует отказаться в пользу успокаивающих отваров на основе ромашки, мяты и мелиссы.

29-30 сентября 2020 года

Магнитная буря начнётся с самого утра 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30 достигнет своего пика. Предельную осторожность необходимо проявить метеозависимым людям, однако последствия двухдневной бури на себе ощутят и те, кто обычно без проблем переносит подобные атмосферные изменения.

Рекомендуется иметь при себе набор лекарств первой необходимости, которые смогут облегчить или устранить симптомы. По возможности также не стоит садиться за руль, а если всё же оказались на дороге, проявлять внимание и терпение по отношению к другим участникам движения.

Двухдневная магнитная буря в конце сентября также будет отмечена повышенной эмоциональной возбудимостью. Постарайтесь избегать конфликтов и ссор, уделите время медитациям и саморазвитию. Не забывайте проветривать помещения (особенно рабочий кабинет и спальню).

Во время занятий спортом 29 и 30 сентября от сильных кардионагрузок следует отказаться в пользу несложных гимнастических упражнений.

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