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Даже спустя 10 недель после выздоровления: учёные назвали негативное последствие коронавируса

сегодня 15:47

Фотографии с сайта pexels.com

Учёные назвали негативное последствие COVID-19; синдром фиксировали у пациентов даже через 10 недель после выздоровления.

Последствием коронавируса у переболевших людей может быть синдром постоянной усталости. К такому выводу пришли ирландские учёные, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Исследователи пришли к выводу, что более половины из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, постоянно чувствуют себя уставшими без какой-либо причины.

Специалисты проанализировали информацию о 128 пациентах, которые успешно побороли COVID-19. Однако, по их словам, они ощущают себя уставшими даже через 10 недель после выздоровления.

Кроме того, учёные подчеркнули, что появление синдрома хронической усталости не зависит от места лечения. Усталость равно беспокоит тех, кто получал лечение дома, и тех, кто лечился в медицинских учреждениях.

Напомним, 20 сентября в России заявили о стремительном росте случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

учёные
исследование
коронавирус
последствия

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