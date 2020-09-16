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Двое мужчин и женщина: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

сегодня 11:56

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В клиниках скончались ещё три пациента с коронавирусом; общее число жертв возросло до 420 человек.

В оперативном штабе сообщили новые данные о смертности от коронавируса в Новосибирске.

«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 58 и 63 лет и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 36 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 10 пациентов.

Напомним, за сутки в Новосибирской области заболел коронавирусом ещё 61 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск.
коронавирус

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