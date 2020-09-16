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Экс-начальник наркополиции в Хакасии получил 8 лет за взятку в биткоинах

сегодня 14:31

Фото pixabay.com

В Хакасии полицейский брал взятки в биткоинах; злоумышленник помогал интернет-магазину по продаже наркотиков.

Суд приговорил 37-летнего бывшего начальника отдела наркоконтроля МВД по Республике Хакасия к восьми годам заключения. Экс-полицейского признали виновным в получении взятки в крупном размере и разглашении гостайны, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

По данным следствия и суда, осуждённый в 2018 году договорился о взятке в биткоинах с оператором интернет-магазина, в котором продавались наркотики. Полицейский пообещал задержать лицо, похитившее у оператора часть наркотиков, размещённых в закладках. Также наркополицейский сообщил сведения о планируемых операциях, чтобы интернет-магазин избежал наказания.

В общей сложности осуждённый получил биткоинов на сумму в 52 тысячи рублей.

Кроме тюремного срока ему назначили штраф в размере 156 тысяч рублей, а также запретили занимать административные должности в течение 4 лет и лишили специального звания подполковника полиции.

Напомним, задержанному за взятку алтайскому депутату продлили арест в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

полиция
Хакасия
взятка

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