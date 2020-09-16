ФК «Новосибирск» – «КАМАЗ»: дата и время матча

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский футбольный клуб сыграет с «КАМАЗом» в четверг, 24 сентября; в случае победы сибиряки смогут подняться на первое место таблицы.

ФК «Новосибирск» сыграет с «КАМАЗом» в восьмом туре Первенства ПФЛ 24 сентября. Матч начнётся в 19:00 по местному времени. Команды встретятся на стадионе «Спартак».

«КАМАЗ» лидирует в таблице с 18 очками после семи матчей. В случае победы «Новосибирска» команды поделят первую строчку, так как в копилке сибиряков уже 15 очков.

Прошлый матч для «Новосибирска» закончился обидной ничьей 1:1. Соперником сибиряков была команда «Зенит-Ижевск». Гол за «орлов» забил Бакай на 33-й минуте, а за гостей ответил Соболев на 72-й. Попытки новосибирцев вновь выйти вперёд по счёту ни к чему не привели.

Футбольный клуб «КАМАЗ» после победной серии из шести матчей неожиданно проиграл барнаульскому «Динамо» со счётом 1:2.

К матчу 24 сентября обе команды подойдут в боевом настроении: «Новосибирску» победа позволит бороться за первое место с «КАМАЗом» на равных. Для клуба из Набережных Челнов она поможет оторваться от уже наступающих на пятки «Волги» и «Тюмени».

Напомним, 23 сентября хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с питерским СКА.