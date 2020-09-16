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ФК «Новосибирск» – «Зенит-Ижевск»: голы и лучшие моменты матча

сегодня 20:00

Фото пресс-центра ФК "Новосибирск"

Новосибирский футбольный клуб сыграл вничью с ижевским «Зенитом» 1:1; видеообзор лучших моментов выложили в группе команды.

ФК «Новосибирск» не смог одолеть ижевский «Зенит», матч закончился со счётом 1:1. Единственный гол сибиряков забил Бакай. Видеообзор с лучшими моментами матча выложили в официальной группе клуба «Вконтакте».

В целом игру нельзя назвать напряжённой. Сибиряки повели на 33-й минуте после гола Бакая. Во втором тайме зенитовцы сравняли счёт. За гостей отличился Соболев. К 90-й минуте матча счёт не изменился, на табло – 1:1.

Сегодня день рождения празднует полузащитник команды Никита Загороднев, впервые сыгравший в основном составе команды в нынешнем сезоне. Редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям клуба и желает Никите постоянного профессионального роста и успехов в этом и грядущих сезонах!

Напомним, следующий матч новосибирцы сыграют с лидером таблицы «КАМАЗом».

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
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