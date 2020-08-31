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Главный онколог России назвал тревожные симптомы рака

сегодня 12:39

Фото pixabay.com

Слабость, беспричинное похудение и температура считаются «универсальными» симптомами онкологии; при первых признаках нужно обратиться к врачу.

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил универсальные симптомы, которые помогают вовремя распознать развитие злокачественной опухоли. Об этом медик сообщил в своём Instagram, пишет «Российская газета».

По данным издания, насторожить должны беспричинное похудение, затяжная слабость и повышение температуры тела без признаков простуды.

«Любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу», — сказал Каприн.

Врач также призвал внимательно относиться к питанию и вредным привычкам. Курение увеличивает риск появления нескольких видов онкологии в 30 раз.

Напомним, ранее онколог назвал причину 95 % всех случаев рака.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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онкология

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