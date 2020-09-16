Город стоит колом: многокилометровые пробки сковали движение сразу в нескольких районах Новосибирска

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм и сервиса «Яндекс.Карты»

В нескольких районах Новосибирска образовались многокилометровые пробки; горожане не могут добраться до дома.

Сразу в несокольких районах Новосибирска образовались многокилометровые пробки. Некоторые из них связаны с дорожными работами, другие — с перегруженностью из-за массового потока машин горожан. Такие данные на вечер 22 сентября приводит сервис «Яндекс.Карты».

В Ленинском районе 6-километровая пробка сковала движение на улице Станционная и проезде Энергетиков.

В Центральном районе сильнее всего затруднено движение по улице Жукова и Красному проспекту.

Кроме того, сервис фиксирует 5-балльную пробку на дорожной развязке в районе площади Инженера Будагова.

Напомним, сегодня вечером стремительно увеличивается и пробка на Северном объезде Новосибирска.