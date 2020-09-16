Гороскоп от Павла Глобы на 22 сентября 2020 года: идеальный день для налаживания контактов и занятия спортом

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Астролог советует заниматься спортом и закаливанием; важные дела отложите на вечер.

Зороастрийский пост перед праздником СЕДЭ

Сегодня очень хорошо устанавливать взаимосвязи между людьми, налаживать контакты. Благоприятное время для целительства, укрепления здоровья, занятия физкультурой, закаливания. Полезными будут омовения прохладной водой, хорошо принимать травяные отвары, пить чистую родниковую воду. Наиболее значимые дела постарайтесь провести до наступления вечера.

Медицина

Успех лечения начавшейся после полудня болезни состоит в правильно установленном диагнозе, так как её симптомы обманчивы. Не рекомендуется лечить заболевания крови, печени, желчного пузыря, проводить донорские процедуры, делать операции на тазобедренных суставах. Показано лечение заболеваний органов дыхания, а также болезни плеч, рук, пальцев.

Приметы

Если над вами прокричали птицы (но не вороны) или коснулись вас крылом – знак здоровья, помощи, укрепления семьи. Быть случайно облитым водой или попасть под дождь – к освобождению от всяких болезней. Промочить ноги означает, что кто-то берет на себя вашу карму, ваши грехи. Если вы моетесь и в это время у вас отключили воду – с вас снимут защиту, и за все проступки придется держать ответ. Посуда сегодня бьется к разорению или болезни. Встретить кого-нибудь с пустыми ведрами – к неудаче, к провалу дела, которое вы задумали. Пораниться – знак порчи, сглаза.

Сновидения

Видеть птиц означает скорое получение хороших известий. Плавать в чистой воде – к удаче, мутная вода – к болезни. Потеря зубов – к большим неприятностям. Видеть лес, заблудиться в нем – к страхам, потере памяти. Огонь – знак обмана, нельзя совершать необдуманные поступки.

Пища

Ни в коем случае нельзя есть в сухомятку, следует принимать пищу в жидком состоянии и как можно больше пить натуральных соков. Ритуальное кушанье этого дня – сладкая тюря (хлеб с водой или молоком и медом). Хорошо употреблять больше сочных плодов: арбузы, дыни, виноград, груши. Полезно выпить белого вина.

Одежда

Одевайтесь в серебристо-голубые тона. Не рекомендуются черный цвет и все яркие тона.