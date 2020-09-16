График подключения отопления в Новосибирске: полный список улиц

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В Новосибирске с 22 сентября начали подавать тепло в дома; CГК опубликовала график подключения и список адресов.

График подключения домов к теплоснабжению в Новосибирске опубликован на сайте CКГ. Согласно данным «Cибирской генеpирующей кoмпании», тепло будут подавать в дома в пять этапов. График выглядит следующим образом.

1 этап: 22-23 сентября

ТЭЦ-2: ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.



ТЭЦ-3: ул. Котовского, ул. Широкая, ул. Пархоменко, ул. Станционная, ул. Титова, ул. Плахотного, ул. Амурская, ул. Связистов, ул. Киевская, ул. Филатова, ул. Забалуева, ул. Фасадная, ул. Невельского, ул. Танкистов, Троллейный жилмассив, ж/м Западный, ж/м Чистая слобода, поселок Затон.



ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская — до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.



ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.



Кировская районная котельная №2 (КРК-2).

Котельная АО «СГС» по ул. Часовая: район ОбьГЭС в Советском районе.

Котельная ООО «Потенциал-Плюс»: ул. Большевистская.

Котельная ЗАО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

Котельная ООО «Новосибирский мeлькoмбинат №1»: ул. Большевистская.

Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.

Котельная ФГКУ кoмбинат «Восход», ЛК №25: ул. Хилокская.

Котельная №27: ул. Клубная.

Котельная №28: ул. Прокопьевская.

Котельная №45, 46: ул. Большая.

Котельная №5: ул. Выборная, ул. Большевистская.

Котельная №10: ул. Европейская.

Котельная№11: ул. Высотная, ул. Геологическая, ул. Караваева, ул. Приисковая, ул. Техническая, ул. Экономическая, 3-ий Почтовый пер.

Котельная №12: ул. Гусинобродский тракт.

Котельная №14: 4-й Пятилетки.

Котельная №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

Котельная№17: ул. Первомайская.

Котельная№19, 20: ул. Старое шоссе.

Котельная №32: ул. Кубовая, ул. Охотская.

Котельная №41: д.п. Мочище, микрорайон "Дом отдыха Мочище".

Котельная №42: территория Военного санатория "Ельцовка".

Котельная №47: ул. Сеченова.

Котельная №48: Бердское шоссе.

Котельная №51: ул. Ленинградская.

Котельная №52: ул. Пихтовая.

Котельная№50: пос. Гвардейский.

Котельная ООО «Стройкерамика»: ул. Полякова.

Котельная АО «СГС» по ул. Звездная: ул. Грунтовая, ул. Звездная.

Котельная ООО «НЭРЗ»: ул. 1-я Механическая, ул. Аксенова, ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе.

Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

Котельная АО «НМЗ «Искра»: ул. Коченевская, ул. Магистральная, ул. Новоуральская, ул. Ордынская, ул. Солидарности, ул. Чекалина.

Котельная АО «СГС» по ул. Флотская: ул. Флотская.

Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: ул. Ботаническая, ул. Гастелло, ул. Дальневосточная, ул. Ереванская, ул. Красногорская, Мочищенское шоссе.



2 этап: 24-25 сентября

ТЭЦ-2: ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.

Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09: ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.



ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Пархоменко, ул.Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.

Кировская районная котельная (КРК): по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.



ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Макаренко, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.



ТЭЦ-5: ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.



3 этап: 26-27 сентября



ТЭЦ-2: ул. Ватутина от ул. Блюхера — ул. Титова до ул. Новогодней — ул. Вертковской, проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, Якушева и Декабристов до ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская до ул. Бориса Богаткова, ул. Садовая.



ТЭЦ-3: ул. Станиславского, Станиславский жилмассив, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Степная, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова.



КРК: ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.



ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская



ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул.Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.



4 этап: 28-29 сентября



ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Ватутина от ул. Новогодней — ул. Вертковской, ул. Немировича –Данченко.



ТЭЦ-2: ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Фрунзе, ул. Романова до ул. Каменской, Комсомольский проспект, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Кирова, ул. Декабристов.



ТЭЦ-3: Северо–Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (Mатрёшкин двор и ЖС «Старт»).



КРК: Затулинский ж/м ул. Петухова-ул.Зорге в сторону Советского шоссе



ТЭЦ-4: ул.Тимирязева, ул.Весенняя, ул.Дачная, ул.Д.Донского, ул.Перевозчикова, ул.Вавилова, ул.Жуковского.



ТЭЦ-5: ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.



5 этап: 30 сентября — 1 октября



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