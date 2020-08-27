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ХК «Сибирь» проиграла минскому «Динамо» один гол

сегодня 01:55

Фото пресс-служба ХК "Сибирь"

Новосибирский хоккейный клуб продолжает серию проигрышей в КХЛ; последний на сегодня матч состоялся на выезде.

Матч между «Сибирью» и Динамо» (Минск) в столице Белоруссии закончился со счётом 5:4 в пользу хозяев. Первый период завершился со счётом 2:0, второй 1:1 и третий — 3:2. Встреча прошла в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Предыдущую встречу, 16 сентября, с московским «Динамо», новосибирская хоккейная команда также завершила со счётом 2:4.

Напомним, 27 августа стало известно, что ХК «Сибирь» хочет вернуть в свои ряды Владимира Тарасенко.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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