Хватали паспорта, детей, животных: самые сильные землетрясения в Сибири

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Землетрясение магнитудой в 8 баллов произошло этой ночью в Иркутской области; испуганные жители рассказывают, как в панике выбегали на улицы, боясь страшных последствий.

Мощное землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на вторник, 22 сентября. Эпицентр находился в 15 километрах от Култука — там сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой до 8 баллов, а в самой столице Приангарья колебания земной коры достигали 5-6 баллов. Волна дошла и до соседней Бурятии — там тоже тряхнуло на 3 балла. Для многих сибиряков эта ночь стала настоящим испытанием для нервной системы — многие в панике покидали свои дома, опасаясь страшных последствий. Тем не менее, по данным регионального МЧС, среди людей жертв и пострадавших нет, стратегические объекты, а также коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.

Землетрясения в ряде районов Сибири — явление довольно частое, говорят специалисты, всё зависит от силы и продолжительности колебаний.

В июне 2013 года ощутимо тряхнуло Кузбасс. Эпицентр находился в Кемеровской области, но отголоски почувствовали и в Новосибирской области. По данным региональных СМИ, тогда в детских садах потрескались стены, а кое-где даже рухнули перегородки — к счастью, в 6 утра людей в помещениях не было.

Неспокойно и на Горном Алтае. По данным учёных, в год на этой территории может происходить более 70 сейсмологических событий магнитудой до 3,5 баллов. Специалисты связываю отсутствие человеческих жертв малочисленностью населения и колоссальной сейсмостойкостью небольших домов.

В декабре 2011-го в Красноярске произошло землетрясение с магнитудой 4 бала — это в самой столице. Волна пришла из Республики Тувы, в 100 километрах юго-восточнее Кызыла, где в эпицентре сейсмологи зафиксировали все 9 балов. Тогда красноярцы массово выходили на улицы города, несмотря на то что на часах была почти полночь. Почувствовали колебания и на территории республик Тыва, Хакасия и Алтай, а также в Алтайском крае, в Иркутской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.

Несмотря на сильные колебания, серьёзных последствий удалось избежать: жители не пострадали, однако в восьми школах и больнице в Хакасии обсыпалась штукатурка.

Стоит отметить, что регулярные землетрясения происходят на Байкале — ежегодно фиксируется около 5 тысяч случаев. По оценке сейсмологов, очаги находятся на глубине до 20 километров, поэтому не всегда ощутимы. Считается, что девятибалльные землетрясения происходят каждые 50–100 лет. Более мощные — раз в 150-200 лет.

Напомним, сейчас в Иркутской области мобильные группы проверяют здания и сооружения на предмет возможных разрушений.