Иркутск тряхнуло дважды: прошло две волны подземных толчков

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С разницей в десять минуть через Иркутск прокатилось две волны землетрясения; жители покинули свои дома, едва успев захватить документы.

Областной центр Иркутской области пережил две волны подземных толчков, разница между которыми составила десять минут, пишет «Иркутск Сегодня». В городе введён режим повышенной готовности, идёт проверка состояния жилых домов и объектов инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой в 5,9 балла не привело к разрушениям и человеческим жертвам. Тем не менее, горожане сильно напуганы и пока не спешат возвращаться в покинутые в спешке дома. Многие «одеты» только в одеяла. В комментариях в соцсетях горожане оценивают эффект от подземных толчков «как будто все 10 баллов было».

Напомним, 22 сентября Иркутск пережил землетрясение.