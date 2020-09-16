Как похудела Адель: диета звезды

Фото pixabay.com, instagram.com/adele

За последний год певица Адель кардинально изменила свою внешность; после развода певице удалось похудеть на 45 кг.

По словам Адели, в первую очередь она похудела ради своего сына. Чтобы быть активной и здоровой мамой. Поклонников певицы интересует, как ей удалось достичь столь масштабных результатов и придерживаться их.

Фитнес-тренер звезды в интервью The Sun рассказал, что потерять вес Адели удалось за счёт сиртфуд-диеты. Этот тип питания предполагает большое содержание в рационе продуктов, активирующих так называемые «гены худобы». При этом на этой диете можно есть сладкое и пить алкоголь. Например, красное вино и горький шоколад.

Начальная фаза диеты длится неделю: в первые три дня надо ежедневно пить три стакана зелёных соков и совершать один полноценный приём пищи. В первые три дня нужно есть на 1000 калорий в сутки. Для соков используют следующие ингредиенты: сельдерей, петрушку, огурцы, лимон, капусту.

С четвертого по седьмой день суточный каллораж вырастает до 1 500 ккал. Также можно уже полноценно есть два раза в день.

Вторая фаза длится две недели. Во время неё можно есть следующие продукты: цитрусовые, чернику, петрушку, яблоки, каперсы, чернику, тёмный шоколад, красное вино. Авторы диеты отмечают, что в этих продуктах содержатся сиртуины, которые влияют на способность организма сжигать жир. Также нужно есть пищу, богатую протеином: молочные продукты, жирные сорта рыбы.

Также необходимо употреблять главные сиртфуды: гречку, каперсы, сельдерей, чили, рукколу, тёмные ягоды, куркуму, некоторые сорта орехов.

Адель делала основной упор на диету, однако также занималась пилатесом. Этот вид тренировок помогает развить гибкость, улучшить осанку, сбросить вес.

Напомним, названа диета, помогающая преодолеть последствия ожирения.