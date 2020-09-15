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«Клайда задержали, Бонни – в бегах»: в Иркутске поймали опасного преступника

сегодня 18:03

Фото «Инцидент Иркутск» и ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области бдительные граждане задержали опасного преступника; его напарница сбежала.

В Иркутской области благополучно завершены поиски беглого преступника Сергея Устюгова, который 7 сентября сбежал из-под стражи во время следственного эксперимента.

Как сообщается в группе «Инцидент Иркутск», Устюгова заметили бдительные граждане в Ангарске.

«Поймали....в Ангарске....отец и сын скрутили....баба сбежала», — написали в группе.

Татьяне Никитиной, которая сопровождала беглеца на преступлениях и сбежала с ним из рук полицейских, удалось уйти во второй раз. Её поиски продолжаются.

Напомним, за поимку преступников пообещали награду в 500 тысяч.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
сбежал преступник

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