Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 22 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 55 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё четыре пациента.

По состоянию на 22 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 526 случаев заражения коронавирусом, из них 740 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 55 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались четыре пациента: это мужчина в возрасте 71 года и женщины которым было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

Из стационаров выписаны ещё 44 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 367 человек.