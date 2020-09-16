Конкретика комфорта: новосибирцам предложили типовые планировки с безграничным простором для творчества

Квартиры в Аквамарине сочетают функциональность и уют

Фото предоставлено ОАО «ТДСК»

Микрорайон Аквамарин – это, пожалуй, одна из самых динамично преображаемых территорий левобережья. Драйвером процесса тут стал застройщик ТДСК. Благодаря ему бывшая стагнационная периферия становится уникальным образцом экоурбанизма. Олицетворяет эту концепцию микрорайон Аквамарин. Естественный потенциал площадки тут реализован максимально: квартал окружён водой с трёх сторон – для новосибирской застройки такая интеграция в ландшафт уникальна – это практически петербургская градостроительная пропорция.

Темп застройки микрорайона максимально плотный – к 2025 году здесь будет построено 11 домов, но уже сейчас район отнюдь не выглядит «полуфабрикатом» — и благоустройство, и инфраструктура уже готовы.

В этом добротном проекте практически нет так называемых инвесторских квартир. Это жильё из разряда life style — то, что покупается для себя. Для собственной счастливой жизни. Потому квартирография Аквамарина максимально персонализированная, аппетитная.

Например, двухкомнатные квартиры представлены в Аквамарине в нескольких композиционных вариациях. В их числе и две версии двушек-студий, и квартиры с обособленной кухней. Причём в одной из квартир «2с» кухню при желании тоже можно обособить – разметочным элементом тут как бы служит одна из стен кухонной зоны. От её кромки можно просто провести отсечку – легко получится отдельное пространство. Что взять зонирующим материалом – лёгкий ячеистый бетон, стеклоблоки, стену-ширму на японский манер или вообще обойтись стеллажом, всё это — веер творческого выбора.

Большинство двухкомнатных квартир имеют двухстороннюю ориентацию: комнаты, которым предстоит стать спальнями или детскими, обращены на тыльную часть дома, во двор, гостиные и кухни – на фасад. Такая компоновка обеспечивает наилучший воздухообмен. К тому же панорама обских просторов – это тот «эстетический десерт», который украшает любую квартиру. Созерцательность здешней жизни учтена и в решении лоджий: все они имеют так называемый широкий шаг – охватывают собой две комнаты или комнату и кухню, становясь для них общим релакс-пространством.

Там отлично будет смотреться лёгкая дачная мебель или кушетка для любования пейзажами. Ибо любоваться тут есть чем – все лоджии имеют крупнометражное панорамное остекление. Можно инстаграмить обские закаты, можно просто чаёвничать – функционал у такой лоджии почти дачный, почти отпускной.

Все квартиры имеют горизонтальную разводку коммуникаций, продуманное расположение розеток и выключателей.

Важным достоинством квартир (не только двухкомнатных, а в принципе всех) можно назвать и практичную геометрию входной зоны. Слово «коридор», знакомое всем по советской квартирной типологии, этому элементу «аквамариновской» квартирографии точно не подходит. Потому что это именно прихожая-холл. То есть достаточно ёмкое пространство квадратного периметра – от 8 до 12 кв. м. И даже 8 квадратов – это условный, сугубо здешний минимум. Это ведь метраж кухни в обычной панельке. Для комфортного и стильного обустройства входной зоны квадратный периметр оптимален. Это позволяет разместить и сугубо утилитарные для любой прихожей элементы (тумбы-обувницы, гардеробные шкафы или открытые стойки), и то, что именуется элементами гостеприимства, – компактные релакс-зоны с журнальным столиком и креслом. В общем, получится полноценный холл, даже пробник гостиной. И зона эстетического самовыражения. Но уж точно не просто «ноль-пространство» у придверного коврика.

У квартир Аквамарина два типа товарной готовности – их можно выбрать сообразно своему бюджету и любви к самовыражению. Для тех, кто предпочитает максимум творчества, – аккуратно исполненные заготовки: гладко оштукатуренные стены, стяжка пола, установленные радиаторы. А тюнинг, аранжировка — на усмотрение новосёла.

Для тех же, кому новоселье нужно поскорее, предусмотрен формат под ключ – квартиры с полной отделкой под быстрое заселение, под блиц-новоселье. Просто расставляем мебель и получаем законченный, полновесный интерьер.

Причём цветовые коды для отделки специально подобраны такие, чтобы с пространством этим ужилась любая мебель, вещи любой стилистики. Беж, светлая терракота, мятная зелень, айвори, светлый графит – такая гамма органично примет и сентиментально-узорчатый прованс, и яркие творения итальянских модернистов, и прохладный рационализм скандинавского стиля. Нейтральная колористика стен легко подхватывает цветовую мелодику любых альфа-вещей интерьера и легко спевается с ними.

Для покупки этих квартир есть несколько комфортных финансовых моделей от банков-партнёров: ипотека без первоначального взноса (от «Газпромбанк»), программа где в счет первого взноса можно использовать материнский капитал (от «ВТБ»). Приобрести квартиру в ипотеку можно в любом банке у которого есть программы на вторичное жилье. Примечательно, что сделка за счёт собственных средств оформляется в блиц-режиме – в течение двух суток. Ведь Аквамарин — это не отвлечённое светлое будущее. Это яркое и комфортное СЕЙЧАС.

«Ипотека без первоначального взноса». Целевое назначение: приобретение квартир, построенных ОАО «ТДСК» в г. Новосибирске, ул. Междуреченская, д.1. Ставки (% годовых): при сумме кредита от 5 млн руб. – 8,8%; от 3 млн руб. и до 5 млн руб. – 9,2%; до 3 млн руб. – 9,7%. Надбавка к ставке: 1 п. п. при отсутствии страхования жизни/здоровья заёмщика. Скидка к ставке: 1 п. п. при первоначальном взносе от 15%. Валюта кредита: рубли РФ. Мин. сумма кредита: 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Макс. сумма: 45 млн руб. Срок кредита: 1–30 лет. Обеспечение: залог имущ. прав требования/залог приобретённой с использованием кредитных средств недвижимости. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробнее по тел.: +7 (983) 139-31-43. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 11.08.2020. Не является офертой. Реклама. «Предоставление ипотечного кредита с первоначальным взносом Материнским капиталом». Программа от банка ВТБ (ПАО). Условия распространяются на программы «Вторичного жилья».