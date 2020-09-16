Контактировавших с заболевшим коронавирусом главой Алтайского края призвали сдать тесты на коронавирус

Фото из открытых источников

Заразившийся коронавирусом алтайский губернатор продолжает работу в удалённом режиме; всех, кто контактировал с ним на Дне города Барнаула, ждут тесты.

В Алтайском крае всех, кто контактировал на прошедшем Дне города с главой региона Виктором Томенко, призвали сдать тесты на коронавирус.

С сегодняшнего дня глава края находится на изоляции и проходит амбулаторное лечение.

«Все, кто контактировал с губернатором Алтайского края Виктором Томенко на Дне города, сдадут тесты, если ответственно относятся к своему здоровью. Правительство края проинформировало всех контактных, а теперь они сами должны пройти тестирование», — заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Напомним, сегодня стало известно, что Томенко заболел коронавирусом.