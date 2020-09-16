Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 23 сентября - Трамп призвал привлечь Китай к ответственности, генсек ООН заявил о "вакцинном национализме", а Нобелевские премии вручать не будут

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Трамп призвал привлечь Китай к ответственности, генсек ООН заявил о "вакцинном национализме", а Нобелевские премии вручать не будут; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 23 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 31 525 200 человек, из которых 975 756 — умерли, 23 320 017 — выздоровели.

Иммунитет после лихорадки денге

Американский учёный Мигель Николелис предположил, что у переболевших лихорадкой денге может вырабатываться определённый иммунитет к COVID-19.

Однако руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что подобная связь невозможна, поскольку вирусы слишком разные.

Профессор указал на то, что между представителями этих двух семейств нет антигенных связей, которые могут определять перекрёстные иммунологические реакции и обеспечивать защиту.

Также Бутенко отметил, что в Латинской Америке проводили анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения тех регионов, где активно циркулирует вирус денге.

Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за пандемию на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он считает, что КНР подвергла весь мир опасности заражения, не ограничив полёты из страны.

"Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир,— Китай! Правительство Китая и ВОЗ — которая подконтрольна Китаю — ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир... ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия",— заявил Трамп.

В Англии на полгода ввели новые ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса. Однако он подчеркнул, что речь о возвращении к национальному карантину пока не идёт, сообщает Sky News.

Так, офисные работники страны снова переходят на удалённую работу. Исключением стали сотрудники госслужб, работники розничной торговли и некоторых других структур.

Все местные пабы и бары уже с 24 сентября должны закрываться до 22:00. Обслуживать гостей разрешено только за столиками. Ношение маски, согласно решению премьера, теперь обязательно для всех клиентов предприятий сферы услуг, а также для персонала розничной торговли и водителей такси, сотрудников баров и ресторанов. Штраф за отсутствие индивидуального средства защиты теперь удвоен до £200.

А на свадьбах в Англии могут присутствовать не более 15 человек, на похоронах — не более 30.

Только власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут сами решать, вводить или нет новые ограничения.

Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

Церемония вручения Нобелевских премий, которая традиционно проходит 10 декабря в Стокгольме, в этом году не состоится. Как заявили в Нобелевском комитете, из-за пандемии коронавируса награды лауреатам будут присуждены в онлайн-формате.

Сообщается также, что каждый лауреат получит свою премию либо в шведском посольстве, либо в учреждении, где тот работает.

"Вакцинный национализм"

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, что попытка стран скрывать разработки по вакцинации от коронавируса закончится плохо.

По словам генсека ООН, у него есть сведения, что "некоторые страны заключают теневые сделки", чтобы вакцинировать лишь своих граждан. Он назвал такую политику "вакцинным национализмом".

"Никто из нас не будет в безопасности, пока все мы не будем в безопасности", — подытожил свою речь Антониу Гутерреш.

Напомним, сегодня Минздрав России назвал 8 регионов страны, в которых идёт высокий рост заболеваемости COVID-19.