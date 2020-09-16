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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 22 сентября

сегодня 12:50

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Более 60 случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Новосибирской области; в стационарах скончались три человека.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 12 587. Об этом 22 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, за сутки заражение подтвердилось ещё у 61 человека.

«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 58 и 63 лет и женщина в возрасте 72 лет», — уточнили в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

«Госпитализированы 22 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 268. В больницы районов госпитализирован 461 пациент», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в Новосибирской области сделано 490 268 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 273 жителя региона, 41 908 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось о поступлении в Новосибирскую область первой партии вакцины от коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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