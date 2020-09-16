Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 23 сентября - разработка третьей вакцины, ещё два губернатора заболели, прогнозируется увеличение числа заражённых

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org, пресс-службы правительства Алтайского края и из соцсети Instagram

Разработка третьей вакцины, ещё два губернатора заболели, прогнозируется увеличение числа заражённых; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 23 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 115 810 человек, из которых 19 649 — умерли, 917 949 — выздоровели.

Число заражений будет расти, но Роспотребнадзор призывает не паниковать

В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом сообщает "РИА Новости".

Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область.

При этом, Роспотребнадзор в последние дни заявляет, что ощутимый рост заболеваемости был предсказуем и не должен вызывать тревоги ни у властей, ни у населения.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил сегодня, что рост, вероятно, продолжится. Он связал его с увеличением числа социальных контактов осенью.

Госпитализирован ещё один актёр

Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Волкова, российский актёр Сергей Пускепалис заразился коронавирусной инфекцией. Как следует из сообщения руководителя пресс-службы театра Екатерины Анкудиновой, артиста экстренно госпитализировали в госпиталь для ветеранов.

"В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Пока держится как может", — цитирует Анкудинову "ТАСС".

Отмечается, что во время развития заболевания Пускепалис работал удалённо. Несмотря на то, что у актёра не было прямых контактов с труппой и административным персоналом, 60 сотрудников театра были проверены на наличие заражения. Все тесты дали отрицательный результат.

Губернатор как потенциальная угроза

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации региона. С 22 сентября глава края ушёл на дистанционный режим работы, лечение он проходит дома.

Однако ещё 19 сентября он присутствовал на праздновании 290-летия Барнаула. В центре города, на площади Советов, проходили юбилейные мероприятия, в которых участвовали горожане.

Второй заражённый за последние сутки руководитель региона — глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он тоже перешёл на дистанционный режим работы после положительного результата теста на COVID-19.

"Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме", — написал Кумпилов в своём аккаунте Instagram.

Пандемия изменила отношение россиян к покупкам

Из-за пандемии потребительское поведение россиян изменилось — они не приезжают в торговые центры погулять или купить "что-нибудь", а едут целенаправленно за конкретными вещами, пишет РБК со ссылкой на аналитиков CBRE.

Консалтинговая компания провела анализ выручки ритейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы. Их выручка, по данным CBRE, в августе не упала, а выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3-12 %. Хотя число посетителей в этих центрах было ниже, чем год назад.

"Вектор" готовится выпустить вакцину

Новосибирский центр вирусологии "Вектор" может зарегистрировать вакцину от коронавируса уже к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что вакцину после регистрации планируют испытывать на добровольцах старше 60 лет.

Ещё одна российская вакцина

Минздрав России разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса центру имени Чумакова, сообщает пресс-служба министерства. Планируется, что в исследованиях примут участие более 3 000 добровольцев.

Новая разработка — это цельновирионная инактивированная вакцина. В центре пояснили, что в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Напомним, сегодня учёные назвали негативное последствие коронавируса, которое наблюдается даже спустя 10 недель после выздоровления.