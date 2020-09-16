Красноярская епархия окажет духовную помощь одурманенным Виссарионом сектантам

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Красноярская епархия окажет духовную помощь людям, попавшим под влияние Виссариона; 22 сентября задержали руководителя секты "Церковь последнего завета".

Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) готова оказать духовную поддержку людям, попавшим под влияние Сергея Торопа (Виссариона). Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы епархии Андрей Скворцов.

"У нас есть миссионерский отдел, в котором трудятся, в том числе специалисты с медицинским образованием, готовые оказать необходимую духовную поддержку", — цитирует представителя епархии ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что епархия никогда не отказывала в духовной помощи оказавшимся в сложной ситуации.

22 сентября полицейскими были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией. При этом Тороп называл себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион.

По данным СК, задержанные руководители общины в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие на своих адептов.

Им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам").

Напомним, появилось видео задержания Виссариона в Красноярске.