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Кто станет лицом бондианы: назван актёр, который сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

сегодня 17:09

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org

Назван главный кандидат на роль агента 007; из-за пандемии контракт с актёром будет подписан только в следующем году.

Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди. Об этом сообщает The Mirror.

Том Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием «Не время умирать».

Отмечается, что договор со звездой фильма «Веном» планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официально актёр получит роль только в 2021 году.

До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актёр Том Хиддлстон.

Напомним, вчера стало известно, что в новом «Флэше» Андреса Мускетти планирует сняться Николас Кейдж.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

фильм
актёр
Джеймс Бонд
роль

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