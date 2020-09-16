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Летевший в Москву из Екатеринбурга самолёт столкнулся со стаей птиц

сегодня 22:00

Фото Global Look Press

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт столкнулся с птицами; на борту в момент произошедшего находилось 69 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ЧП произошло на высоте сто метров над землёй.

"22 сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в момент инцидента на борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа.

"Командир воздушного судна принял решение о следовании до пункта назначения — в аэропорт Шереметьево", рассказали в надзорном ведомстве.

По факту произошедшего Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По её результатам будет дана правовая оценка произошедшему.

Напомним, пьяный дебошир пытался разбить иллюминатор в самолёте в небе над Новосибирском.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

птицы
столкновение
авиарейс

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