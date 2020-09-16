Летевший в Москву из Екатеринбурга самолёт столкнулся со стаей птиц
Фото Global Look Press
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолёт столкнулся с птицами; на борту в момент произошедшего находилось 69 пассажиров и пять членов экипажа.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ЧП произошло на высоте сто метров над землёй.
"22 сентября на высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс Екатеринбург — Москва", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в момент инцидента на борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа.
"Командир воздушного судна принял решение о следовании до пункта назначения — в аэропорт Шереметьево", рассказали в надзорном ведомстве.
По факту произошедшего Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По её результатам будет дана правовая оценка произошедшему.
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