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Магнитуда 5,9: спасатели раскрыли новые данные о землетрясении в Иркутске

сегодня 02:04

Фото из социальных сетей

В районе Байкала произошло землетрясение, магнитуду которого почти достигла 6; в МЧС сообщают, что жертв и пострадавших нет.

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9. Такие данные ночью 22 сентября приводит региональное управление ГУ МЧС. Эпицентр — в поселке Култук в Слюдянском районе, уточнили в экстренных службах. Ранее сообщалось о магнитуде 5,3.

Местные жители сообщают, что раздалось не меньше трёх подземных толчков разной силы. Первый продлился около 10 секунд, длительность последующих не превышала пять секунд, пишут очевидцы в соцсетях. В экстренных службах добавили, что землетрясение ощущалось на территории 12 районов Иркутской области

В МЧС сообщают, что информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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