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Макаревич раскрыл размер своей «довольно большой» пенсии

сегодня 20:03

Фото pixabay.com

Макаревич назвал размер своей пенсии; музыкант похвалился званием «Ветеран труда».

Со всеми дополнительными выплатами пенсия составляет «тысяч двадцать шесть», рассказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

«В моем окружении нет неработающих пенсионеров. Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего. То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», – рассказывает Макаревич.

Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что помимо звания Народного артиста Российской федерации, он также является «Ветераном труда».

«Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве Ветерана труда. Тем не менее, это дает какую-то надбавку. Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», – говорит Макаревич.

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл журналистам, каков у него размер пенсии.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

размер пенсии
Андрей Макаревич

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