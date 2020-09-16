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Массовый сбой произошёл у одного из крупнейших интернет-провайдеров Новосибирска

сегодня 17:18

Фото из социальных сетей

В работе провайдера «Электронный город» произошёл сбой; интернет и приложение не работают около часа.

Сбой произошёл в работе одного из крупнейших новосибирских интернет-провайдеров «Электронный город». Об этом Сиб.фм сообщил представитель компании Дмитрий Мишин.

Известно, что не работали услуги интернета, приложение, телевидение. Также полностью был недоступен сайт «Электронного города» и рабочие телефоны. Сбой продолжался около часа и на момент публикации заметки официальный сайт компании 2090000.ru не работает.

В соцсетях провайдера также подтвердили, что причиной сбоя стала авария.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм представитель «ЭГ» не уточнил причину, попросил написать официальный запрос.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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