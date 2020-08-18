Маткапитал при ипотеке может принести сложности

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Маткапитал активно используется гражданами в ипотечном кредитовании — это удобно; есть скрытые риски.

Директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов в интервью РИА «Новости» рассказал о существующих сложностях. В первую очередь, есть риск отказа в рефинансировании ипотеки с маткапиталом в стороннем банке. Это – серьёзный риск, так как сейчас ставки по ипотечным кредитам снижаются и рефинансирование является популярной услугой, позволяющей снизить ежемесячные платежи.

Возможны, если в дальнейшем задумаете продать такую недвижимость. «По текущему законодательству ребёнок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто», — поясняет финансист.

Материнский капитал на первого ребенка составляет 466, 617 тысяч рублей, рождение второго ребенка принесёт ещё 150 тысяч рублей к сумме.

Напомним, 18 августа новосибирским медикам стала доступна льготная ипотека.