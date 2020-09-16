Матвейка тает на глазах: ребёнку из Новосибирска не хватает 60 тысяч рублей, чтобы выжить

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

Матвей Шордик из Новосибирской области уже четвёртый год сражается с тяжёлой болезнью. Иногда недуг отступает, и мама мальчика начинает верить, что самое страшное уже позади. Но стоит немного расслабиться, как противник снова идёт в наступление. Семье ребёнка необходимо лекарство, чтобы окончательно одолеть болезнь. За годы лечения маме Наташе и её девятилетнему Матвейке сибиряки помогали не раз, значит, и сейчас не останутся в стороне.

Откуда у девятилетнего мальчишки столько сил и мужества, можно только догадываться. Сам он говорит так — это от маминой любви. За всё время, что Матвейка Шордик борется с тяжёлой болезнью — в 2017-м у ребёнка диагностировали забрюшную нейробластому, — мама Наташа действительно не оставляла сына ни на минуту. Их разлучают, пожалуй, только двери реанимации, куда родственников просто не пускают. Для мальчишки мама — самое дорогое: после того как отец ушёл из семьи, подросток стал понимать разницу между верностью и предательством.

А ещё Матвей узнал, насколько безграничной может быть доброта. За годы борьбы с болезнью десятки незнакомых людей помогали им с мамой ездить на лечение и обследования, покупать лекарства.

Сильный Матвейка

Как рассказали в благотворительном фонде «Защити жизнь», Матвей заболел летом 2017 года.

У него поднялась температура и заныл животик.

«Фельдшер в их маленькой деревне Мешовка Кыштовского районе решила, что это аппендицит. Потом ребёнка осмотрели в районной больнице и хотели отправить домой, поскольку анализы были в порядке. Но Наталья настояла, чтобы его отправили в Новосибирск – температура у сына держалась две недели, начала болеть спина», — рассказали в фонде.

В областной больнице мальчику сделали компьютерную томографию и сразу же отправили на операцию: правый надпочечник, поражённый опухолью, пришлось удалить.

Два месяца Матвейка с мамой провели в больнице Краснообска, в отделении онкогематологии. Здесь мальчику провели курс химии, который он перенёс очень тяжело.

«Ничего не ел, похудел на 4 килограмма, всё время лежал», — рассказала мама Наташа. Женщина признаётся, что сын не любит больничную еду и очень скучает по любимым пирожкам с картошкой, блинам и пельменям, которые она обычно стряпает сама.

Когда Матвейке было полегче, ему принесли котлетку, но мальчик только попробовал и не стал есть: «Мама, это не твоя!» — рассказала Наталья.

От больничной атмосферы Матвейка отдыхал почти всё лето 2018-го: после высокодозной химиотерапии и аутотрансплантации костного мозга в Питере они вернулись в Новосибирск и здесь несколько месяцев снимали квартиру. Везти ребёнка в родную деревню было опасно — ему в любой момент могла понадобиться высококвалифицированная медпомощь.

Болезнь вернулась

После проведённой трансплантации мама Наташа начала верить, что ей с сыном удалось победить болезнь. Но летом 2019-го опухоль снова напомнила о себе — она увеличилась до 4 сантиметров.

«Мальчика тогда срочно госпитализировали в отделение детской онкогематологии Новосибирской центральной районной больницы и провели несколько блоков химии. Лечение Матвейка перенёс неважно — похудел на целых шесть килограммов, несколько раз у него повышалась температура, но самое главное – опухоль уменьшилась вдвое!» — рассказали в фонде «Защити жизнь». Для закрепления результата мальчику требовалось 12 флаконов лекарства «Авегра» общей стоимостью 72 800 рублей. И эти деньги удалось собрать.

На такой же результат мама Матвейки и добровольцы благотворительного фонда надеются и сейчас.

«После предыдущего курса лечения Матвей почти год чувствовал себя хорошо, как вдруг в августе начал жаловаться на боль в ногах. У него резко снизился аппетит, за короткое время он сильно похудел», — объяснили в фонде.

Мальчика в срочном порядке госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и провели все необходимые обследования.

Результат оказался неутешительным: у Матвея начался рецидив. Теперь ему снова предстоит несколько блоков химиотерапии.

Матвею срочно нужен препарат «Спрайсел», который стоит 134 400 рублей. Найти такие деньги за короткий срок для мамы Натальи, которая воспитывает сына одна, конечно, нереально. К счастью, половина этой суммы уже есть благодаря ученикам и учителям МКОУ «Краснояровская школа № 30 им. Героя России А. Галле», которые на своей благотворительной ярмарке собрали 67 000 рублей и передали их фонду. Теперь, чтобы оплатить жизненно необходимый Матвею препарат, осталось собрать еще 67 400 рублей.

Помочь ребёнку может каждый, перечислив любую сумму по ссылке на сайте фонда.