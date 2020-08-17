«Мои дети – не свиньи»: мама школьника пожаловалась на несъедобные бесплатные обеды
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Мама забайкальских школьников попросила проверить качество бесплатных обедов после того, как двое её детей получили серьёзное отравление; она обратилась с открытым письмо к губернатору региона Александру Осипову.
Директор Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева попросила губернатора региона Александра Осипова организовать проверку школьной столовой после того, как двое её детей серьёзно отравились, пообедав между уроками. Школьников рвало всю ночь, но и до этого подростки жаловались на питание. Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook.
Дети Анастасии Коптеевой — Елисей и Божена — учатся в читинской школе № 40.
«Накануне они тяжело отравились приготовленным обедом в образовательном учреждении. Детей тошнило с 12 часов ночи до 7 утра.
Их попросту вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей, которые не переварились в детских желудках за 10 с лишним часов»,
- рассказала мать школьников.
«Бесплатное питание – не значит накормить детей чем попало. Мои дети не свиньи, чтобы их кормить «отходами», – сказала Коптеева.
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