Мужчина попал под поезд в пригороде Новосибирска и выжил

Фото из открытых источников

ЧП случилось минувшей ночью на станции «Аэрофлот»; мужчину с железнодорожных путей увезли в больницу.

На станции «Аэрофлот» в пригороде Новосибирска минувшей ночью случилось ЧП. Под поезд попал мужчина, который переходил железнодорожные пути недалеко от платформы.

Как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, мужчина получил серьёзные травмы ног, но остался жив.

Его госпитализировали в Обскую городскую больницу.

Напомним, под колёсами поезда погиб известный новосибирский фотограф.