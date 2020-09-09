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Мужчина попал под поезд в пригороде Новосибирска и выжил

сегодня 07:50

Фото из открытых источников

ЧП случилось минувшей ночью на станции «Аэрофлот»; мужчину с железнодорожных путей увезли в больницу.

На станции «Аэрофлот» в пригороде Новосибирска минувшей ночью случилось ЧП. Под поезд попал мужчина, который переходил железнодорожные пути недалеко от платформы.

Как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, мужчина получил серьёзные травмы ног, но остался жив.

Его госпитализировали в Обскую городскую больницу.

Напомним, под колёсами поезда погиб известный новосибирский фотограф.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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поезд
город Обь
сбил

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