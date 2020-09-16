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На руководство «Магнитки» завели уголовное дело за отмазывание хоккеистов «Металлурга» от армии

сегодня 18:06

Фото pixabay.com

Хоккеистов «Металлурга» отмазывали от армии за 100 тысяч; возбуждено уголовное дело против руководства прославленного хоккейного клуба.

В отношении старшего администратора «Металлурга» Виктора Сухова ведётся уголовное преследование по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий».

Как пишет Znak.com, следствие предполагает, что Сухов от имени хоккеистов клуба передавал военкому Магнитогорска Андрею Житникову, который проходит ещё одним обвиняемым по делу, деньги за то, чтобы спортсмены не шли в армию.

После дачи взяток от военного призыва были освобождены защитник «Авангарда» Алексей Береглазов, защитник системы «Амура» Александр Игошев и нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев, а также защитник «Магнитки» Григорий Дронов.

Эта услуга, как уточняет источник издания, обошлась хоккеистам в 100 тысяч рублей каждому.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл ЦСКА, забросив сразу несколько шайб за пять минут.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

хоккей
армия
уголовное дело
«Металлург»

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