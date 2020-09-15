На ТНТ скоро стартует премьера нового комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Новый сериал о путешествиях во времени скоро начнут показывать на телеканала ТНТ; главную роль в ленте сыграл Гарик Харламов.

На телеканале ТНТ 5 октября в 20:00 стартует «Гусар» — новый комедийный сериал о путешествии во времени. «Гусар» станет первой осенней премьерой фирменного слота 20:00 на ТНТ, в котором показывают самые смешные сериалы страны. В «Гусаре» Гарик Харламов впервые сыграет главную роль — персонажа, который не был знаком зрителям по скетчам и миниатюрам в Comedy Club.

Гусар Григорий Савельевич Рыльский — русский боевой офицер, лихой и бравый любитель женщин и алкоголя, настоящий патриот и человек чести. Волей судьбы и стараниями одержимого учёного Мити Журавлёва Гусар не успевает доставить секретное послание Кутузову и попадает из 1812 года в наше время — в ту самую квартиру, в которой Журавлёву удалось запустить машину времени.

Митя счастлив — ведь после 10 лет работы ему удалось совершить прорыв, переместить человека из прошлого в настоящее. Но его жена Катя далеко не в восторге — ведь именно в этот день она хотела сообщить Мите о разводе. Деловая и серьёзная Катя устала от того, что Митя женат не на ней, а на своей машине времени. Но развод придётся отложить, ведь нести ответственность за гостя из прошлого герои вынуждены вместе: Гусар – предок Кати, и, если с ним что-нибудь случится, она просто исчезнет.

А случиться с Рыльским может что угодно! Арест, драка с косплейщиками, пожар, удар током, финал телешоу, даже эпидемия неведомой хвори. Гусару предстоит познакомиться не только с бытом нового времени, но и понять, как и чем живут современные люди.

«Гусар» — это комедийная история о том, как человек из прошлого помогает одной семье подумать о своём настоящем и вспомнить о вечных ценностях — хорошем и внимательном отношении к ближнему, любви и семье. А ещё это сериал, юмор которого будет бить сразу по всем эпохам!

Производством «Гусара» занималась компания Comedy Club Production, снял комедию режиссёр Рустам Мосафир («Скиф»), в ролях — Гарик Харламов, Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и др.

«Гусар» зацепил меня тем, что он совершенно не похож на те российские сериалы, которые я видел. Он одновременно и фантастический, и современный, в нём соединены несколько историй, которые мне нравятся. Мне было действительно сложно учить текст, из-за этого появлялись очень смешные ляпы, которые достойны отдельного фильма о фильме. И я надеюсь, что вы его увидите! А самым сложным на съёмках был... мундир! Летом в нём было дико жарко. Он сделан из того же материала, что и мундиры настоящих офицеров. Я вообще не представлю, как в этом можно было ходить — огромное количество разных заклёпок... Из-за этого войны, наверное, и шли так долго! А также грим — отдельная история сериала. Усы, бакенбарды и парик стали частью меня. Гримёрши тратили так много времени, чтобы это всё на меня наклеить — я даже хотел сделать себе такую операцию, чтобы у меня из лица выделялся клей... Если будет второй сезон, я поеду в Германию и сделаю такую операцию», — рассказала Гарик Харламов.

«Мы снимали «Гусара» максимально кинематографично, и нам было необходимо сделать всё, чтобы Гарик прошёл этот путь до конца. Он — душа проекта, это стопроцентно его роль, и представить в роли Григория Савельевича Рыльского кого-либо другого просто невозможно. Даже Де Ниро не справился бы! Гусар — это герой, которого нам давно не хватало. При всей его дурашливости и порой агрессивности он человек слова, который всегда поможет в трудную минуту. Это герой именно с нашим, российским культурным кодом. Сказал — сделал, нужно помочь — помог, нужно прыгнуть в огонь – прыгнул», — поделился режиссёр Рустам Мосафир.

«Гусар» поражает своим размахом! Съёмки велись в павильонах, в музеях, полях, лесах, прудах, нам даже пришлось выстроить фрагмент деревни, чтобы показать поместье Рыльского. И историческая, и современная части сериала получились невероятно насыщенными – солдаты и офицеры в исторической форме, погони, прыжки с балкона, тонущие автомобили, взрыв машины времени, атакующая кавалерия... Люди, которые становились случайными свидетелями, не верили, что мы снимаем комедию для ТНТ, потому что выглядело это как попытка переосмыслить «Войну и Мир». Но главное, что история получилась по настоящему увлекательной и смешной!» — рассказал креативный продюсер и сценарист Илья Полежайкин.

Напомним, на ТНТ стартует 21-й сезон «Битвы экстрасенсов».