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Насилие, психологическое давление, вымогательство: в СКР объяснили причины задержания Виссариона и сподвижников

сегодня 15:25

Фото из открытых источников

Троих лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали сегодня, 22 сентября; следователи рассказали о гипнозах и вымогательствах со стороны сектантов.

Задержанным лидерам общины Виссариона планируют предъявить обвинение в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием». Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью», – сообщили в СК.

Также сообщается, что секта функционирует уже почти тридцать лет.

«Установлено, что в период с 1991-го по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией "Церковь Последнего Завета". При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион», – пояснили следователи.

Сообщается, что всем организаторам грозит до четырёх лет колонии.

Ранее появились кадры задержания Виссариона и его сподвижников.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Красноярский край
секта

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