«Нет» эректильной дисфункции: рецепт приготовления «домашней виагры» и другие полезные способы улучшить потенцию

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Повысить потенцию можно и без таблеток; публикуем рецепт приготовления «домашней виагры» и другие советы.

Медикаментозное решение эректильной дисфункции не всегда оправдано. Зачастую повысить потенцию можно организацией правильного питания и здорового образа жизни. Итак, забудьте о виагре, которая, к слову, вредна для сердечно-сосудистой системы. Потому что у нас для вас пять стопроцентно полезных и эффективных рецептов роскошной сексуальной жизни!

Витамин D творит чудеса

Исследователи обнаружили, что дефицит витамина D может увеличить риск возникновения проблем с эрекцией. Однако это легко исправить с помощью изменений образа жизни, включая упражнения, изменения в питании и умеренное воздействие солнечного света.

Вы можете получить витамин D из таких продуктов, как жирная рыба, яйца и злаки. Или просто почаще гулять с любимой женщиной на солнце!

«Домашняя виагра» из арбуза

Итальянские учёные окрестили арбуз «виагрой природы». А всё потому, что в них содержится высокий уровень аминокислоты цитруллин, которая улучшает кровообращение.

Чтобы приготовить «домашнюю виагру», нарежьте арбуз на кусочки вместе с кожурой (содержит больше цитруллина, чем мякоть), переложите в блендер и приготовьте примерно литр сока.

Затем вылейте сок в кастрюлю и доведите до кипения, выжмите сок лимона. Когда жидкость уменьшится вдвое, поставьте её в холодильник. После охлаждения можете пить.

Красный корейский женьшень как альтернатива таблеткам

Считается, что корейский красный женьшень повышает потенцию и действует как естественное средство от эректильной дисфункции.

Исследователи выяснили, что экстракт ягод корейского женьшеня можно использовать в качестве альтернативы лекарствам для улучшения сексуальной жизни мужчин.

Кофеин и ещё раз кофеин

Учёные обнаружили, что кофеин тоже положительно сказывается на потенции.

Согласно исследованиям, у мужчин, которые употребляли кофеин, эквивалентный двум-трём чашкам кофе в день, реже возникали проблемы с эрекцией по сравнению с теми, кто не пил кофе вообще.

Чёрная смородина: улучшаем кровоток

Чёрная смородина содержит большое количество антоцианов.

Именно антоцианы обладают способностью расслаблять и улучшать кровоток, что и помогает снизить риск эректильной дисфункции.

Напомним, вчера врач-уролог рассказал о возможных негативных последствиях для потенции заражения коронавирусом.