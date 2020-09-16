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Неверная возлюбленная: любовница Тарзана ходит в баню с другими мужчинами

сегодня 22:37

Фото globallookpress.com

С каждым днём отношения в треугольнике Тарзан-Королёва – Анастасия Шульженко становятся всё запутаннее; публично представленная аудитории как возлюбленная Глушко, Анастасия оказалась ему неверна.

Издание «Собеседник» опубликовало свидетельства очевидцев о том, что шоумен Гоген Солнцев парился в бане с Шульженко. При этом Гоген спросил её насчёт того, а где Тарзан, на что Анастасия ответила крайне неуважительно по отношению к Глушко. Как Шульженко оказалась в той бане и почему была одна- непонятно. Солнцев не стал отрицать факт, что они вместе с Анастасией были в парилке, где он парил её веничком. О чём-то большем Гоген распространяться не стал.

Напомним, 16 сентября Сергей Глушко признал измену Королёвой.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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