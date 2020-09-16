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НОВАТ сообщил об отмене гастролей Большого театра в Новосибирске

сегодня 06:12

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Гастроли Большого театра, запланированные в Новосибирске на апрель и перенесённые из-за коронавируса на осень, не состоятся; купившим билеты зрителям предложили оформить возврат.

Труппа Большого театра не приедет с гастролями в Новосибирск — выступления пришлось отменить в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщается в официальной группе НОВАТа в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что после длительных переговоров, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, принято решение об отмене гастролей труппы Большого театра, ранее запланированных в апреле 2020 года», — говорится в публикации.

В театре принесли извинения за доставленные неудобства и сообщили о возможности возврата билетов.

В то же время в пресс-службе уточнили, что в октябре на Большой сцене НОВАТа выступит звезда мирового балета, прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова. Одна из самых ярких танцовщиц современности исполнит партию Китри в балете «Дон Кихот» и заглавную партию в балете «Жизель, или Вилисы».

Напомним, 19 сентября Новосибирский театр оперы и балета открыл сезон оперой Чайковского «Иоланта».

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

НОВАТ
Новосибирская область

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