Новосибирец разбил машину таксисту за отказ везти детей без кресла

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Пассажир разбил машину таксисту за отказ везти детей без спецкресла; драка попала на видео.

В ночь с 19 на 20 сентября в Новосибирске на улице 1905 года подрались таксист и клиент. Причиной стал отказ водителя везти ребёнка, так как его автомобиль не оборудован детским креслом. А в заявке ребёнок не значился изначально.

Как рассказал сам таксист, клиенты были уже на взводе ещё до его приезда. И сразу начали вести себя агрессивно по отношению к нему.

«Подъезжаю во двор — стоят четыре человека: два взрослых, два ребёнка. Детям примерно по 6 и 10 лет. Ко мне подходит женщина, просит отвезти на улицу Виталия Потылицына. Я говорю: «Вы не детский тариф заказали, а "эконом". Я вас не могу отвезти, так как нужно детское кресло». На что она отвечает: «Вы уже пятый приезжаете, отвезите нас!». Я отказываюсь, потому что я не собираюсь нарушать правила дорожного движения. Они начали на меня кидаться и повредили мне машину», — приводят слова таксиста СМИ.

После инцидента мужчина вызвал полицию и написал на обидчиков заявление. Как рассказали правоохранители, по факту произошедшего инцидента проводится доследственная проверка.

«В ночь с 19 на 20 сентября в полицию поступило сообщение о семейном конфликте. На месте выяснилось, что у семейной пары случился конфликт с водителем такси. По данному факту проводиться проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь таксист планирует подать на них в суд, чтобы ему возместили моральный, материальный и физический ущерб. Однако, по его словам, нападавший мужчина на связь пока не выходит.

Напомним, в Тюмени агрессивная мать четверых детей избила таксиста за отказ везти ребенка без кресла.