Новосибирские рестораторы потеряли уже 8 млрд из-за коронавируса

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Рестораторы Новосибирска потеряли 8 млрд рублей из-за коронавируса; обороты городского общепита сократились на 47%.

Новосибирскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Новосибирской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным статистиков, обороты предприятий общественного питания в Новосибирской области сократились на 47 %.

«В абсолютных цифрах рестораторы потеряли 7,8 млрд рублей с начала года», — приводят цифры статисты.

Уточняется, что такие потери, прежде всего, связаны с пандемией коронавируса и запретом на деятельность залов ресторанов и кафе.

Кроме того, сфера услуг Новосибирска также пострадала от пандемии, потеряв 20 % от оборотов. Торговля также сбавила обороты в августе на 5 %. С начала года потери ритейлеров составили порядка 1,1 млрд рублей. Продажи продуктов питания в августе упали на 10 %. Оборот в непродовольственной рознице даже немножко вырос — на 0,3 %.

Самой тяжёлой ситуация в общественном питании была в мае этого года, когда общие потери за месяц составили порядка 1,6 млрд рублей.

Напомним, пассажиры активно использовали новосибирский аэропорт Толмачёво во время пандемии коронавируса.