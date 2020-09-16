Новосибирские спасатели сняли с карниза молодого мужчину

Фото МАСС Новосибирск

Спасатели помогли полицейским предотвратить трагедию; новосибирец опасно стоял на карнизе девятого этажа.

В Новосибирске сотрудники муниципально-аварийной службы и полиции убедили мужчину спуститься с карниза в квартиру. Об этом говорится в ежедневной сводке МАСС.

«Советский р-н, ул. Полевая. Мужчина стоит на карнизе 9-го этажа. Пытается спрыгнуть. Сотрудники отдела полиции просят обеспечить доступ в квартиру. Методом переговоров удалось уговорить мужчину 1991 г. р. спуститься с карниза в квартиру», — говорится в сообщении.

После мужчину передали врачам скорой помощи и сотрудникам отдела полиции.

Напомним, 19 сентября спасатели достали новосибирца, которого завалило грунтом в траншее.