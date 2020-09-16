Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирские спасатели сняли с карниза молодого мужчину

сегодня 09:32

Фото МАСС Новосибирск

Спасатели помогли полицейским предотвратить трагедию; новосибирец опасно стоял на карнизе девятого этажа.

В Новосибирске сотрудники муниципально-аварийной службы и полиции убедили мужчину спуститься с карниза в квартиру. Об этом говорится в ежедневной сводке МАСС.

«Советский р-н, ул. Полевая. Мужчина стоит на карнизе 9-го этажа. Пытается спрыгнуть. Сотрудники отдела полиции просят обеспечить доступ в квартиру. Методом переговоров удалось уговорить мужчину 1991 г. р. спуститься с карниза в квартиру», — говорится в сообщении.

После мужчину передали врачам скорой помощи и сотрудникам отдела полиции.

Напомним, 19 сентября спасатели достали новосибирца, которого завалило грунтом в траншее.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
МАСС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92555
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41698
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39892
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31304
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24030
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20358
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20161
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября