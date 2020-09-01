Новосибирские ученики получили комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к Школьной цифровой платформе

Фото предоставлено компанией «Сбербанк»

Сбербанк направил новосибирским ученикам смартбоксы; комплекты оборудования помогут детям изучать школьную программу.

Учащиеся 18 школ Новосибирской области получили смартбоксы – комплекты оборудования для изучения основных образовательных программ с помощью Школьной цифровой платформы. Она была разработана в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Использовать смартбоксы в своём обучении могут более 150 ребят, имеющих потребность в домашней компьютерной технике.

Школьная цифровая платформа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование, и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс. Благодаря проекту стало возможным привнести новые форматы во взаимодействие учеников и преподавателей.

В комплекты смартбоксов от Сбербанка входят приставка для подключения к телевизору и клавиатура с тачпадом, которые позволяют пользоваться всеми возможностями платформы.

«Сбербанк уделяет большое внимание образованию, мы уверены, что возможности Школьной цифровой платформы сделают изучение предметов более интересным и дадут стимул к личностному росту. Но порой серьёзным препятствием для обучения школьников является отсутствие компьютерной техники дома, и смартбоксы решают эту проблему – благодаря устройствам, входящим в комплект, к школьной цифровой платформе можно подключиться с любого домашнего телевизора», — рассказал заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов.

Об инициативе безвозмездно передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов для занятий на Школьной цифровой платформе в июле этого года во время совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Проект по разработке и обеспечению комплектами смартбоксов реализован при участии компаний экосистемы Сбербанка: SberDevices, СберЛогистики, АО «Сбербанк Технологии», группы компаний ЦРТ, VisionLabs и мультимедийного сервиса Okko.

Напомним, в отделениях Сбербанка можно открыть новый промовклад .