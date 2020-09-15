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Новосибирский депутат Наталья Пинус попала на шоу Урганта после сбора денег на подарок

сегодня 13:57

Фото из социальных сетей

Депутат горсовета из Новосибирска Наталья Пинус на прошлой неделе попросила скинуться ей на подарок ко дню рождения; её просьба насмешила ведущего Ивана Урганта.

Иван Ургант упомянул в своём шоу на «Первом канале» депутата новосибирского горсовета Наталью Пинус, которая собирала деньги на подарок ко дню рождения. Выпуск вышел на YouTube несколько часов назад.

Ургант отметил, что Пинус просит около 100 тысяч рублей на печь для обжига керамики. Соведущий шоу Дмитрий Хрусталёв предложил опубликовать номер банковской карты избранного депутата, однако Иван Ургант идею не поддержал. По его словам, Наталье Пинус в таком случае придёт слишком много денег и лучше подарить ей печь.

Ранее Наталья Пинус в своём Facebook опубликовала пост, в котором попросила скинуться ей на печь для обжига керамики. Она написала, что очень хочет оборудование, однако купить самой у неё «рука не поднимется». Пользователей соцсетей смутила просьба депутата — Пинус работает в горсовете на общественных началах, однако задекларированный доход её супруга за прошлый год превысил 10 млн.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о самых дорогих предвыборных кампаниях в новосибирский горсовет.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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