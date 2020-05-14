Новосибирский Робот Николай будет записывать на прием к врачу

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Новосибирский проект победил на всероссийском конкурсе; записываться на прием к врачу жители региона смогут с помощью робота.

Проекты Новосибирской области победили на всероссийском конкурсе «ПРОФ‑IT.2020», финал которого завершился в Красноярске. Проект Новосибирской области «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал победителем в номинации «Здравоохранение» – он предусматривает использование голосового робота Николая для записи на прием к врачу по номеру «Единой регистратуры 124».

Всего в этом году в конкурсе по основным номинациям было заявлено 240 проектов из 58 регионов. В финал вышли 49 региональных проектов, которые по итогам оценки заняли в каждой номинации первые три места. Новосибирская область при этом была в числе лидеров по количеству проектов-финалистов конкурса. Наш регион стал первым в номинации «Здравоохранение» с проектом «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами». Пять проектов Новосибирской области и один проект г. Новосибирска заняли призовые места в финале VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, внедренная система самообслуживания пациентов в «Единой регистратуре 124» является сейчас всероссийской инновацией. Проект-победитель реализован совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области. Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами предусматривает использование голосового робота Николая для записи на прием к врачу по номеру «Единой регистратуры 124».

Интеллектуальный робот Николай был изначально разработан для МФЦ и внедрен в 2019 году и стал первой подобной разработкой в стране. Архитектурная особенность системы позволила расширить и внедрить его в работу «Единой регистратуры 124». Система оптимизирует процедуру взаимодействия с клиентами, а также позволяет получать достоверные аналитические выводы на основе данных для лучшего понимания клиентов, в том числе их предпочтений и потребностей.

Также оргкомитетом конкурса были отмечены два проекта Новосибирской области – «Управление данными региона. Платформенный подход» и «Цифровая платформа голосовых ассистентов», как лучшие инновационные практики.

Вторые места заняли проекты в номинациях «Безопасная городская среда» и «Спорт» – «Цифровая платформа мониторинга комплексной безопасности региона», «Платформа для спорта – цифровой трамплин для рекордов», «Муниципальная информационная система «Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска «ритуал».

Третье место получили проекты «Цифровая HR-платформа Новосибирской области» и «Господдержка агропромышленного комплекса online» в номинациях «Государственное и муниципальное управление» и «Сельское хозяйство».

Отдельное внимание к проектам Новосибирской области проявила государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Новосибирская область получала сертификат на бесплатную годовую техническую поддержку с доступом ко всем цифровым решениям корпорации, а также на консультационную поддержку по импортозамешению в сфере ИТ. Корпорация «Росатом» готова выступить партнером региона по тиражированию проектов во все регионы страны.

Напомним, в Новосибирске впервые в России провели роботизированную операцию на сердце.